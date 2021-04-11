Политолог Ганжара объяснил заявления бывшего представителя НАТО о Крыме

Симферополь, 11 апреля. Украина вновь пытается «раскачать» тему Крыма как на своей территории, так и за рубежом. Об этом рассказал политолог Владислав Ганжара.

В беседе с журналистами российских СМИ он объяснил, почему экс-представитель Североатлантического альянса в России Гарри Табах резко высказался по вопросу Крыма и о внутренних делах РФ. Представитель НАТО ранее заявил, что Киев якобы может вернуть территорию полуострова в случае «развала России».

Ганжара считает, что подобная риторика является следствием обыкновенного раздражения со стороны представителей стран Запада.

«Россия сегодня — один из ключевых факторов стабильности и того баланса сил в формирующемся многополярном мире, который неизбежно раздражает что США, что Североатлантический альянс», — подчеркнул политолог.

Ранее крымский парламентарий Юрий Гемпель пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить полуостров.