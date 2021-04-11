Глава ХДС намерен решить вопрос о едином кандидате от консерваторов на пост канцлера ФРГ

Берлин, 11 апреля. Лидер ХДС Армин Лашет заявил, что обсуждал с главой ХСС Маркусом Зедером вопрос, кто возглавит консерваторов на выборах в бундестаг.

Руководитель Христианско-демократического союза сказал, что придерживается единой позиции с лидером Христианско-социального союза. Оба заявили о готовности выдвинуть свою кандидатуру на выборы канцлера Германии.

«Я и Маркус едины во мнении, что нуждаемся в решении. Мы продолжим обсуждать этот вопрос», — сказал Лашет.

Глава ХДС добавил, что оба политика подходят для выдвижения, поскольку речь идет не о личных амбициях, а о процветании Германии и блока ХДС/ХСС.

Ранее стало известно, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» могут поставить в Германию в ближайшее время.