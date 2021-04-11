Анна Хилькевич рассказала о разводе с первым мужем

Москва, 11 апреля. Известная российская актриса и блогер Анна Хилькевич рассказала поклонникам в Instagram о своем браке с Антоном Покрепой.

Звезда «Универа» заявила, что многие девушки в России мечтают выйти замуж до 25 лет и родить детей. Анна хотела получить предложение от своего молодого человека Антона и была счастлива, когда он все-таки решился на этот шаг.

«Став женой, я очень хотела обрести семью с детками. Но мой бывший муж не горел этим. Но, потеряв надежду на роль мамы, через 2–3 месяца я обретаю роль Маши Беловой в сериале «Универ»», — поделилась Хилькевич.

Актриса заметила, что свадьба с Антоном была в апреле, а развелись они в декабре, их брак был недолгим. И в этом союзе Анна не чувствовала себя женой, как будто у них не было никаких обязательств друг перед другом.

Хилькевич добавила, что после развода больше никогда не виделась с Покрепой. Сейчас звезда счастлива в браке с бизнесменом Артуром Волковым. Анна родила любимому мужу двух дочерей и завела собаку. Она призналась, что рядом с супругом ей очень уютно и спокойно.