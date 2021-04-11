Глава МИД Египта заявил о глубоких отношениях между Москвой и Каиром

Каир, 11 апреля. Отношения России и Египта служат интересам двух государств и отличаются особой глубиной. С таким заявлением выступил министр иностранных дел арабской страны Самех Шукри.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров намерен посетить Египет с рабочим визитом 12 апреля.

«Планируем продолжить координацию и консультации, которые объединяют нас с министром Лавровым, затронув двусторонние отношения, а также развитие событий на региональном и международном уровнях», — заявил египетский дипломат.

Шукри подчеркнул, что отношения между Москвой и Каиром выгодны для обеих стран. Сотрудничество между государствами отличается особой глубиной. Это относится и к проекту АЭС в Эд-Дабаа, который играет важную роль в развитии арабской республики, добавил глава МИД.

Ранее сообщалось, что в Бенгази планируют открыть египетское консульство.