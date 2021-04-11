Законная супруга возлюбленного Анастасии Макеевой обвинила актрису во лжи

Москва, 11 апреля. Актриса Анастасия Макеева утверждает, что супругу ее возлюбленного интересуют только деньги, именно поэтому она устраивает публичные склоки и не дает мужчине видеться с детьми.

Артистка не так давно получила предложение руки и сердца от предпринимателя Романа Малькова. Однако мужчина оказался женат. В Словении его ждут супруга Светлана с четырьмя детьми. По словам Макеевой, ее возлюбленный очень любит своих детей, однако его жена из-за сильной обиды не дает ему общаться с наследниками.

«Светлана из тех женщин, которые считают, что если родили детей, то им пожизненно обязаны. Сейчас она все очень болезненно воспринимает. Роман пошел на все ее условия по поводу финансов и быта, но ей хочется мести, она объявила войну», —заявила актриса в эфире шоу «Секрет на миллион».

По словам Макеевой, Светлана согласна на общение мужа с детьми только при условии, что он будет полностью оплачивать их проживание в Европе. Сейчас якобы женщина даже запретила Роману поздравить ребенка с днем рождения.

Другого мнения о ситуации законная жена Малькова. Она утверждает, что все сказанное артисткой полная ложь. Светлана сама зарабатывает на жизнь – четыре года назад она открыла собственную художественную школу в Словении.

«Потом уроки русского языка для словенцев, а также сижу с детьми в двух семьях – няней подрабатываю. Я не зависима от Романа, но от алиментов я не отказалась бы. Мы подали в суд на алименты, но он сказал, что у него маленькая зарплата. <...> Он даже на развод не пришел не подписал документы. Поэтому нас до сих пор не развели», — рассказала жена Малькова в программе «Звезды сошлись».

Она также призналась, что Роман пригрозил ей, что если о его отношениях с Анастасией Макеевой узнает пресса, то он лишит ее средств к существованию: заблокирует все карты и счета.