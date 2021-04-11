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Законная супруга возлюбленного Анастасии Макеевой обвинила актрису во лжи

Законная супруга возлюбленного Анастасии Макеевой обвинила актрису во лжи

Москва, 11 апреля. Актриса Анастасия Макеева утверждает, что супругу ее возлюбленного интересуют только деньги, именно поэтому она устраивает публичные склоки и не дает мужчине видеться с детьми.

Артистка не так давно получила предложение руки и сердца от предпринимателя Романа Малькова. Однако мужчина оказался женат. В Словении его ждут супруга Светлана с четырьмя детьми. По словам Макеевой, ее возлюбленный очень любит своих детей, однако его жена из-за сильной обиды не дает ему общаться с наследниками.

«Светлана из тех женщин, которые считают, что если родили детей, то им пожизненно обязаны. Сейчас она все очень болезненно воспринимает. Роман пошел на все ее условия по поводу финансов и быта, но ей хочется мести, она объявила войну», —заявила актриса в эфире шоу «Секрет на миллион».

По словам Макеевой, Светлана согласна на общение мужа с детьми только при условии, что он будет полностью оплачивать их проживание в Европе. Сейчас якобы женщина даже запретила Роману поздравить ребенка с днем рождения.

Другого мнения о ситуации законная жена Малькова. Она утверждает, что все сказанное артисткой полная ложь. Светлана сама зарабатывает на жизнь – четыре года назад она открыла собственную художественную школу в Словении.

«Потом уроки русского языка для словенцев, а также сижу с детьми в двух семьях – няней подрабатываю. Я не зависима от Романа, но от алиментов я не отказалась бы. Мы подали в суд на алименты, но он сказал, что у него маленькая зарплата. <...> Он даже на развод не пришел не подписал документы. Поэтому нас до сих пор не развели», — рассказала жена Малькова в программе «Звезды сошлись».

Она также призналась, что Роман пригрозил ей, что если о его отношениях с Анастасией Макеевой узнает пресса, то он лишит ее средств к существованию: заблокирует все карты и счета.

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