Психолог раскрыл будущее бросившего свою семью жениха Анастасии Макеевой

Москва, 11 апреля. Новый избранник актрисы театра и кино Анастасии Макеевой оставил ради нее супругу с четырьмя детьми. По словам психолога, разрыв с семьей обернется для мужчины личным крахом.

Макеева еще в конце прошлого года начала публиковать в своем Instagram-аккаунте снимки, на которых счастливо позирует с новым возлюбленным. Избранником актрисы стал предприниматель Роман Мальков. Мужчина даже сделал предложение руки и сердца звезде кино. Однако ситуация осложняется тем, что в Словении жениха Макеевой дожидается законная супруга и четверо детей.

Психолог Андрей Зберовский уверен, что Малькова, после разрыва с семьей ждет не радужное будущее. По его словам, он ушел от заботливой хозяйки в надежде найти счастье с другой женщиной, но по сути не выиграл ничего.

«Он уже подчиняется другой женщине. Его мечты о том, что он станет мужчиной с большой буквы обернутся крахом. Когда пройдут гормоны, а они в течение трех лет стабилизируются, он поймет, что король-то голый», — заявил эксперт в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Зберовский утверждает, что тяжелое осознание боли, которую он причинил собственным детям, придет к Малькову через два-три года. Кроме того, по словам психолога, жениха Макеевой ждут проблемы со здоровьем.

«Инсульты, инфаркты, язвы, экземы — все это приходит к тем, кто так себя вел», — высказался Зберовский.

Супруга Романа знает о его отношениях с актрисой с середины лета, однако она получала под натиском угроз мужа. Мальков начал шантажировать законную жену, что если об этом узнает пресса, он лишит ее и детей средств к существованию.