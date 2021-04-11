Французский госсекретарь оценил заявление ФРГ о закупке «Спутника V»

Париж, 11 апреля. Заявление ФРГ о планируемой закупке российской вакцины против коронавируса «Спутник V» является пиар-ходом, считает государственный секретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель придерживается общеевропейского подхода по вопросу о вакцинах, отметил Бон. Он также обратил внимание на начало предвыборной кампании в бундестаг на территории Германии.

«Там много агитации. Я считаю это (заявление. — Прим. ФАН) пиар-ходом и сожалею по этому поводу», — сказал госсекретарь журналистам.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан ранее анонсировал переговоры с Россией по вопросу возможных поставок «Спутника V».