Два пенсионера погибли на пожаре в Архангельске

Архангельск, 11 апреля. Сотрудники экстренных служб нашли в сгоревшем частном доме тела двух пожилых супругов.

По полученным данным, огонь охватил двухэтажный деревянный дом, расположенный на Стрелковой улице. Прибывшие на место происшествия спасатели присвоили возгоранию повышенный ранг сложности. Здание выгорело полностью.

Позднее сотрудники ведомства нашли останки 73-летней женщины и 64-летнего мужчины, которые могли погибнуть из-за отравления продуктами горения. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Следователи после изучения обстоятельств трагедии примут процессуальное решение.

Двое детей погибли во время пожара, устроенного их старшим братом, сообщало Федеральное агентство новостей. Четырехлетний мальчик поджег кресло, пока его отец спал.