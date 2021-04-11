Яков Кедми назвал президента Украины «позором еврейского народа»

Москва, 11 апреля. Израиль официально придерживается нейтральной позиции по Донбассу, но часть израильских политиков находится под влиянием США, заявил общественный деятель Яков Кедми.

По мнению израильского эксперта, президент Украины Владимир Зеленский, который ведет деструктивную политику в отношении Донбасса, является «позором еврейского народа».

«Практически отношения Израиля с Россией намного более тесные, намного более глубокие, намного более эффективные, чем с Украиной, — это факт», — отметил Яков Кедми.

Ранее Кедми заявил, что идея украинского президента решить ситуацию в Донбассе вступлением страны в НАТО является дикой и доходит до полного маразма. По его мнению, маловероятно, что Украина когда-либо попадет в Альянс.