Инвесторы готовятся к грядущему «сезону отчетов» компаний США

Нью-Йорк, 11 апреля. Крупнейшие американские компании представят свою отчетность на следующей неделе. Инвесторы ждут вероятного роста котировок.

В центре внимания мировых финансистов находятся отчеты американской компании JPMorgan Chase. В данный момент ценная бумага фирмы оценивается в 156 долларов. После публикации финансовой информации активам предрекают рост — до 161 доллара, в соответствии с консенсус-прогнозом.

Еще одним интересным направлением остается сфера производства полупроводников. В связи с дефицитом комплектующих растет популярность акций Taiwan Semiconductor. Вероятно, на следующей неделе актив вырастет до 155 долларов. Примечательно, что Bank of America, один из крупнейших банков США, даже в условиях ажиотажа не поднимет котировки более 41 доллара.

По данным ФАН, Минпромторг РФ намерен вложить около 20 млрд рублей на развитие отечественного производства процессоров.