Аналитик рассказал, сколько стоит полное обновление парка истребителей ВВС Украины

Киев, 11 апреля. ВВС Украины намерены списать все имеющиеся в наличии боевые самолеты Су-25, Су-24, Су-27 и МиГ-29 до 2030–2035 годов.

Обозреватель «Украинского военного портала» Игорь Михайленко отмечет, что причиной тому служит окончание ресурса планеров и предлагает рассмотреть финансовую сторону данного вопроса.

По его словам, следует учитывать, что в стоимость самолета может входить комплект запасных частей (включая двигатели), вооружение, обучение летного и технического персонала и строительство наземной инфраструктуры. Учитывая, что сейчас на Украине используется одна единица оборудования, а планируют закупить совсем другую, для этого потребуется все вышеперечисленное.

Однако при этом стоит помнить, что в модернизации нуждаются не только ВВС, но также флот и ПВО.

Автор считает наиболее реальным выходом из сложившейся ситуации вероятность получения от США истребителей старых моделей по сниженным ценам. А в качестве заключительного варианта он предлагает ВВС «умерить аппетиты» и приобрести не 100 самолетов, а где-то 25–50 единиц.

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