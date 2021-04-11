Премьер-министр Баварии заявил о готовности принять участие в выборах канцлера ФРГ

Мюнхен, 11 апреля. Премьер Баварии, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил, что готов стать единым кандидатом в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС. Об этом сообщили местные СМИ.

По словам политика, если Христианско-демократический союз (ХДС) Германии поддержит его кандидатуру, то он готов стать единым кандидатом.

«Если ХДС этого не хочет, сохранится доброе сотрудничество без какой-либо неприязни», — приводятся слова Зедера.

Глава правительства Баварии подчеркнул, что не планировал выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ. Однако в последнее время ему поступило много просьб сделать этот шаг.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал подробности телефонного разговора Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.