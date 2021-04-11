Кормившая уток девочка провалилась под лед Городского пруда в Екатеринбурге

Екатеринбург, 11 апреля. Провалившегося в ледяную воду ребенка заметили двое мужчин. Один из них, не раздумывая, бросился на помощь утопающей.

Благодаря своевременной реакции неравнодушного екатеринбуржца ситуация разрешилась благополучно. Горожанин вытащил девочку на берег и передал прибывшим на место медицинским работникам. Потерпевшую доставили в больницу с переохлаждением.

Как утверждают очевидцы, спасший ребенка мужчина оказался бывшим сотрудником дорожной полиции. Известно, что инцидент произошел во время кормления несовершеннолетней уток.

Неравнодушный петербуржец бросился в ледяную воду Малой Невки и спас тонувшего мужчину, сообщал ФАН.