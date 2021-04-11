Польские военные отработали переход от обороны в наступление вблизи границ РФ

Варшава, 11 апреля. Вооруженные силы Польши наращивают количество тренировок по улучшению боеготовности в непосредственной близости от российских рубежей.

Одним из таких учений стала отработка оборонительных действий от наступающего противника с последующим переходом в масштабную контратаку, об этом сообщают официальные представители командования ВС Польши.

В учениях были задействованы подразделения 15-й Гижицкой механизированной бригады, а проходили они всего в 30 километрах от Калининградской области РФ. Польские солдаты отработали виртуальную стрельбу по бронетехнике и пехоте условного противника, используя мультимедийные тренажеры, сообщили в министерстве обороны страны.

Ранее сообщалось о возможных планах Польши в случае начала наступления ВСУ в Донбассе.