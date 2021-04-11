В Подмосковье экипажи Т-72Б3 провели подготовку к «Танковому биатлону»

Москва, 11 апреля. Танкисты Западного военного округа провели боевые стрельбы в рамках подготовки к всеармейскому этапу конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон».

Подготовка к конкурсу проходила на военном полигоне Алабино в Подмосковье. Экипажи вели беглый огонь из танковых орудий калибра 125 миллиметров по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника. Кроме того, танкисты поразили цели из спаренного пулемета на дистанциях до 800 метров. Стрельбу осложнял сильнейший снегопад и ветер, наводчикам необходимо было делать поправки с учетом штормовой погоды.

«Командиры боевых машин уничтожили летательные аппараты условного противника из крупнокалиберных пулеметов «Корд» на расстоянии до 1,2 тысячи метров», — передает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что на всеармейском этапе конкурса «Танковый биатлон» Западный военный округ будет представлять экипаж Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии.

Ранее стало известно, что танковые экипажи Южного военного округа приняли участие в окружном этапе конкурса «Танковый биатлон» на полигоне Прудбой. В маневрах были задействованы танкисты, представляющие Ростовскую и Волгоградскую области, Ставропольский край, Крым и республики Северного Кавказа. Все они прошли через спортивный этап конкурса, приняли участие в эстафете и индивидуальной гонке.