Водитель грузовика погиб в ДТП с поездом в Архангельской области

Архангельск, 11 апреля. Смертельная авария с участием фуры и грузового состава произошла на станции Емца. Полиция инициировала проверку.

По предварительным данным, водитель автомобиля выехал на переезд, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. Машинист попытался применить экстренное торможение, но его усилия не увенчались успехом. В результате происшествия помимо гибели человека произошел сход с рельсов одной из тележек электровоза.

Вскоре к станции прибыл восстановительный поезд ОАО «РЖД». Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры начали проверку деталей трагедии. Позднее они примут процессуальное решение.

Следователи ранее приступили к изучению обстоятельств гибели 12-летнего школьника возле станции в Курганской области, сообщало Федеральное агентство новостей. Мальчик вышел из электропоезда и погиб под колесами товарного состава.