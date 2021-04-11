Экс-президент Армении способен вырваться в лидеры на выборах в парламент

Ереван, 11 апреля. Бывший президент Армении Роберт Кочарян может занять лидирующую позицию на парламентских выборах, которые состоятся 20 июня.

Исполнительный директор экспертного центра «Евразийское развитие» Станислав Притчин рассказал, что Кочарян имеет сильную поддержку населения.

«Понятно, что ясность появится по результатам голосования, но шансы у Кочаряна есть», — отметил эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» провели прямой эфир на тему «Как Армения разрешит военно-политический кризис». Специалисты обсудили, какова ситуация во внутренней политике республики и будет ли в армянском обществе достигнут консенсус.