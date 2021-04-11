Рита Дакота высказалась о конфликте Вали Карнавал и Долиной

Москва, 11 апреля. Певица Рита Дакота прокомментировала перепалку тиктокерши Вали Карнавал и звезды эстрады Ларисы Долиной.

Два поколения повздорили в YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити». Ведущий попросил Долину дать Карнавал урок пения, который блогер провалила. Звезда эстрады не смогла сдержать эмоций и поругалась с тиктокершей. Уже несколько дней интернет обсуждает ситуацию. На защиту Вали Карнавал встала певица Рита Дакота, которая заявила, что если у девушки есть такая большая армия фанатов — то она действительно чего-то стоит.

«Девчонка совсем юная, в чем-то очевидно талантливая. 14 миллионов людей не могут все дружно гнать. В ней есть и жизнь, и правда, и что-то залипательное (для юной аудитории). Такие девочки были во все времена», — написала она.

Дакота согласилась, что Карнавал не стоило хамить Долиной. Она также признала, что девочке сложно тягаться со звездой такого масштаба. Певица предположила, что Долина просто жестко пошутила и люди не поняли ее юмора. За народную артистку также заступился музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.