Полиция ищет пьяного ивановца, упавшего с моста в реку Громобоя

Иваново, 11 апреля. Девятнадцатилетний парень в состоянии алкогольного опьянения упал с моста в городскую речку и пропал.
Информацию о трагичном инциденте опубликовали в социальной сети «ВКонтакте». Нетрезвый товарищ пропавшего ивановца не смог пояснить сотрудникам правоохранительных органов обстоятельства произошедшего.
На место предполагаемого нахождения юноши прибыли сотрудники полиции. Молодого человека пока не обнаружили.
Поиски упавшего в Неву с Дворцовой набережной мужчины продолжаются в Санкт-Петербурге. Пропавшего ищут путем визуального обследования и с помощью специальных приборов, сообщал ФАН.