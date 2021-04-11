Полиция ищет пьяного ивановца, упавшего с моста в реку Громобоя

Иваново, 11 апреля. Девятнадцатилетний парень в состоянии алкогольного опьянения упал с моста в городскую речку и пропал.

Информацию о трагичном инциденте опубликовали в социальной сети «ВКонтакте». Нетрезвый товарищ пропавшего ивановца не смог пояснить сотрудникам правоохранительных органов обстоятельства произошедшего.

На место предполагаемого нахождения юноши прибыли сотрудники полиции. Молодого человека пока не обнаружили.

Поиски упавшего в Неву с Дворцовой набережной мужчины продолжаются в Санкт-Петербурге. Пропавшего ищут путем визуального обследования и с помощью специальных приборов, сообщал ФАН.