Доказана польза меда из дерева манука в Новой Зеландии

Веллингтон, 11 апреля. Новозеландский мед из дерева манука обладает лечебными свойствами, сообщила британский диетолог Кристин Бейли. Ученым лишь недавно удалось раскрыть свойства этого продукта.

Дикий мед из Новой Зеландии содержит метилглиоксаль, эта кислота обладает антимикробным и антибактериальным эффектом. В лакомстве присутствует большое количество растительных антиоксидантов — флавоноидов и фенольной кислоты. Мед манука может защитить организм от воспалений, отметила диетолог.

Исследования испанского центра питания показали, что продукт обладает «противораковой активностью против различных типов опухолей». Употребление меда из нектара мануки снижает риск сахарного диабета второго типа. Сладость поможет в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, защитит нервную, респираторную систему и ЖКТ.

Мед манука поможет поддержать здоровье пищеварительной системы за счет увеличения пробиотиков Lactobacillus в кишечнике. Продукт можно есть с ложки, с чаем, в смузи или в качестве заправки к салату.

Добавление меда в зеленый чай вместе с имбирем и лимоном сделает напиток максимально полезным и вкусным. Это повысит иммунитет и улучшит пищеварение.