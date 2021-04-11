В Керчи отпраздновали 77-ю годовщину освобождения города от нацистов

Керчь, 11 апреля. Акция «Выстрел памяти» проходила в рамках празднования 77-й годовщины освобождения города Керчь от нацистских захватчиков.

Мероприятие проводилось на территории бывшего морского вокзала. Символичные холостые залпы расчеты 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота выполнили из двух орудий времен Великой Отечественной войны.

Керчане и гости города пришли отдать дань памяти бессмертному подвигу советских воинов, освободивших город от гитлеровцев. В мероприятии принял участие федеральный инспектор по Республике Крым аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном Федеральном округе Константин Бойко. Также акцию поддержали депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ VII созыва Константин Бахарев, Михаил Шеремет и многие другие.

Ранее представители администрации Санкт-Петербурга и жители города возложили цветы к мемориалу узникам фашистских концлагерей.