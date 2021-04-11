Ученые объяснили способность черепах переплывать Тихий океан

Москва, 11 апреля. Морские черепахи могут пересечь воды Тихого океана без вреда для своего здоровья благодаря теплым течениям.

Такой вывод команда западных ученых сделала на основании ряда проведенных исследований. По итогам работы они написали научную статью и опубликовали ее в интернете. Результаты их работы помогли понять, как холоднокровные головастые черепахи находятся в крайне холодных водах на протяжении длительного времени.

«Главная причина этого феномена заключается в том, что северная часть Тихого океана периодически согревается теплыми течениями», — пояснили исследователи.

Головастые морские черепахи рождаются на побережье Японии, а затем оказываются у берегов Мексики. Данный вид земноводных способен преодолеть более 14 тыс. км через северную часть Тихого океана.

В начале марта волонтеры «Кошкиспаса» спасли черепашку, которую выбросили на лед Большой Невки. Специалистов вызвала петербурженка, которая заметила животное.