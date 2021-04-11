Валя Карнавал впервые высказалась о скандале с Долиной на «Музыкалити»

Москва, 11 апреля. Тиктокерша Валя Карнавал впервые прокомментировала конфликт с певицей Ларисой Долиной на программе Максима Галкина «Музыкалити».

Популярный блогер заявила, что скандал с Долиной сыграл ей на руку. После шоу юмориста Галкина Валя получила прирост аудитории, а ее охваты стали шире. Следовательно, Карнавал ждут новые рекламные контракты.

Звезда интернета считает, что не стоит оценивать ее талант и возможности с позиций поколения Долиной. Она честно призналась, что не слушает ни Стиви Уандера, ни Александра Панайотова.

«Стандарты меняются. И мы не виноваты в том, что растем совсем на других исполнителях, совсем с другим вкусом к жизни», — высказалась 19-летняя девушка в соцсетях.

Она заверила королеву джаза, что прошлое не вернешь, поэтому не стоит судить о молодежи по советским меркам. Ранее сообщалось, что продюсер Иосиф Пригожин поддержал народную артистку России в конфликте с тиктокершей.

По его словам, если Валя «не тупая», то быстро найдет себе преподавателя для занятий вокалом. Пригожин добавил, что у Долиной было полное право высказаться о голосе Карнавал, поскольку она является большим профессионалом своего дела.