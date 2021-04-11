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Пропавшая пять дней назад жительница Тюменской области найдена мертвой

Пропавшая пять дней назад жительница Тюменской области найдена мертвой

Тюмень, 11 апреля. Волонтеры сообщили, что поиски пропавшей несколько дней назад 45-летней женщины остановлены. Жительницу Нижнетавидинского района нашли мертвой.

Женщина исчезла 7 апреля. Сотрудники поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» осмотрели окрестности, где, предположительно, могла находиться пропавшая. Неравнодушные горожане общались с водителями, которые проезжали в этом регионе.

Причину смерти жительницы города установят судмедэксперты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Волонтеры выразили соболезнования родным и близким погибшей.

Полиция расследует пропажу подростка при загадочных обстоятельствах в Москве, сообщал ФАН. Юноша шел в сторону дома и внезапно исчез.

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