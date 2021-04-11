Дочь Гагарина раскрыла прогнозы Королева на успешное возвращение первого космонавта

Москва, 11 апреля. Юрий Гагарин мог вернуться на Землю с вероятностью не более 50%, считал ракетостроитель Сергей Королев. Об этом сообщила дочь первого космонавта Елена Гагарина.

Главный конструктор космической техники СССР Сергей Королев оценивал вероятность успешного возвращения первого космонавта на Землю вовсе не на 100%. Более взвешенными оценками он считал 50% или даже менее того, вспомнила гендиректор музея Московского Кремля Елена Гагарина в эфире телеканала «Россия-1».

Первый человек в космосе мог погибнуть большое количество раз, подчеркнула она. Однако все завершилось успешно. Гагарин 12 апреля 1961 года совершил первый в мире подъем человека на околоземную орбиту. Он находился на борту корабля «Восток-1», длительность полета составила 106 минут.

Экс-астронавт NASA ранее заявила о необходимости помнить про полет Юрия Гагарина в космос.