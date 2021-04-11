Производитель заменителя мяса Impossible Foods готовится к выходу на биржу

Сокраменто, 11 апреля. Компания, производящая мясо из растительного сырья, готовится к выходу на биржу через первичное размещение акций (IPO) или путем слияния со SPAC.

Конкурент Beyond Meat может быть оценен в десять млрд долларов, сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники. Раунд финансирования в марте прошлого года показал оценку компании в четыре млрд долларов. Impossible Foods собирается провести публичный листинг (совокупность процедур внесения ценных бумаг в биржевой список) в ближайшие 12 месяцев либо путем IPO, либо через слияние со SPAC (фирма-пустышка без активов, которая создается специально для слияния).

По мнению экспертов, выход на торговую площадку через SPAC может в большей степени размыть долю существующих акционеров, чем традиционное первичное предложение акций. Перед выходом на биржу Impossible Foods может провести еще один раунд финансирования, пишет РБК.

Компания специализируется на производстве гамбургеров и сосисок из растительного мяса, а также сотрудничает с сетями Burger King и с Walt Disney.

Какие риски несут в себе инвестиции в диверсифицированный пакет зарубежных ценных бумаг, россиянам рассказали специалисты.