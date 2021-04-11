Анастасия Шубская показала архивные кадры со свадьбы с Овечкиным

Вашингтон, 11 апреля. Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская показала видео своей свадебной церемонии в Москве.

Свадьба проходила в элитном районе Подмосковья, а за его организацию отвечали лучшие профессионалы столицы. Овечкин и Шубская распались 8 июля — в День любви. Прошло уже несколько лет и за это время у пары родилось двое сыновей: Сергей и Илья. Влюбленные с трепетом вспоминают этот день. Шубская поделилась в своем Instagram архивными кадрами торжества и показала выездную регистрацию брака. Пространство было украшено белоснежными цветами и сценическим дымом. Среди гостей было много знаменитостей. Например, приехал российский музыкант Мот, который спел для молодоженов песню "Добро пожаловать".

Супруга Овечкина ранее похвасталась подарком мужа на 8 Марта. Хоккеист подарил своей возлюбленной огромный букет пионовидных роз. Она была восхищена подарком мужа и поблагодарила его за это.