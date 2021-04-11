Безопасность признана одним из главных критериев при выборе первого автомобиля

Москва, 11 апреля. Начинающим автолюбителям следует присмотреться к машинам с высоким классом защиты. Об этом сообщил эксперт индустрии и вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Своим мнением о лучшем автомобиле для начинающего водителя он поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва». При покупке машины важно учитывать опыт будущего владельца. Не исключено, что в первые месяцы он может поцарапать транспортное средство или даже попасть в аварию. Именно этим и стоит руководствоваться при покупке.

Первый автомобиль должен быть недорогим и безопасным — последнее всегда можно проверить по данным краш-тестов. Кроме того, не стоит экономить на страховке. Для начала следует вложиться не только в обязательное ОСАГО, но и в опциональное КАСКО. При этом выбирать все-таки стоит новый автомобиль, а не искать машину на «вторичке».

«Из бюджетных есть продукция АвтоВАЗа, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Renault Logan, а дальше, что позволит кошелёк», — заметил эксперт.

Надежность и доступность российского автопрома привлекает потребителей из-за рубежа. Отечественные «Нивы» можно приобрести даже в Германии — правда там за них просят около 1,5 млн рублей.