Ведущий «Маски» показал закулисные кадры самого засекреченного шоу

Москва, 11 апреля. Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров показал волнение участника в костюме Носорога перед выходом на сцену. Самый охраняемый проект на российском ТВ уже близится к финалу.

К девятому выпуску «Маски» осталась всего половина участников. Ближе к финалу страсти накаляются: возрастает волнение самих героев шоу, а строгому жюри все трудней выбирать кандидата на вылет.

Ведущий Вячеслав Макаров уже отмечал, что теперь судьи будут смотреть на отдельные выступления участников «Маски» — предыдущие заслуги в зачет не пойдут. Каждый артист, скрывающийся под ярким костюмом, испытывает жуткое волнение перед выступлением. Макаров в своем Instagram-аккаунте показал, что происходит за кулисами проекта.

Телеведущий заснял участника в маске Носорога, которому вот-вот предстоит выйти на сцену. Участник не находит себе места от переживаний, поэтому нервно ходит из стороны в сторону.

«Носорог волнуется, переживает, готовится к выступлению. Обдумывает свою хореографию», — прокомментировал ситуацию Макаров.

Примечательно, что у судей до сих нет единого мнения по поводу того, кто же скрывается под маской Носорога. Звездное жюри подозревает Влада Соколовского или Станислава Ярушина. Последний, кстати, не так давно жаловался, что получает уйму сообщений от фанатов шоу с просьбой раскрыть, действительно ли он участвует в проекте.

На украинском телевидении есть свой вариант «Маски», где тоже кипят нешуточные страсти. Недавно оказалось, что певица Анастасия Приходько выступала в программе будучи беременной.