Молодая автомобилистка сбила в Курске ребенка на велосипеде

Курск, 11 апреля. Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах аварии, произошедшей в районе проспекта Вячеслава Клыкова. В ДТП пострадал ребенок 2008 года рождения.

По предварительным данным, маленький велосипедист пытался справа налево пересечь дорогу. В этом время на него наехал автомобиль ВАЗ. За рулем машины находилась девушка 1999 года рождения. С различными травмами несовершеннолетнего доставили в областное медучреждение. По данному факту проводится проверка.

В Перми перед судом предстал 52-летний водитель КамАЗа. Он нарушил ПДД и насмерть сбил велосипедиста. Ближайшие два года виновник проведет в колонии-поселении, сообщал ФАН.