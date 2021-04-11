КНДР завершила строительство 3000-тонной ядерной подлодки

Сеул, 11 апреля. Данные разведки Республики Корея и США подтвердили, что Северная Корея закончила строительство новой 3000-тонной подводной лодки.

Об этом сообщило южнокорейское новостное агентство Yonhap, ссылаясь на свои источники.

«И южнокорейские, и американские разведывательные службы считают, что Северная Корея уже закончила строить 3000-тонную субмарину, о которой сообщили в июле 2019 года», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается, КНДР сейчас выбирает время, чтобы «представить субмарину с наибольшим стратегическим эффектом, включая увеличение давления на США».

Так, согласно данным агентства, Пхеньян намеренно может провести испытания баллистической ракеты, например «Пуккыксон-3», во время первой демонстрации новой подлодки.

В конце марта Северная Корея провела запуск новой управляемой ракеты, на который отреагировали многие страны.