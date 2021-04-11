В МИД Украины рассказали о «мощном сигнале» от европейских союзников

Киев, 11 апреля. Украина получила «мощный сигнал» от европейских партнеров на фоне ситуации в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Олег Николенко.

По его словам, руководитель внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрий Кулеба провел 16 телефонных переговоров с коллегами из США, Франции, Канады, Великобритании и других европейских стран.

«Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров», — написал Николенко в социальных сетях.

Представитель МИД подчеркнул, что все больше стран поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отдаст приказ открыть огонь, если украинским военнослужащим будет грозить опасность в Донбассе.