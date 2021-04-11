Минобороны РФ: российские миротворцы сопроводили шесть колонн ВС Азербайджана в НКР

Степанакерт, 11 апреля. Военнослужащие Вооруженных сил России сопроводили шесть колонн азербайджанских военных в Нагорном Карабахе.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в НКР, информируют в Минобороны РФ.

«Российским миротворческим контингентом обеспечено сопровождение шести колонн вооруженных сил Азербайджанской Республики: четырех через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, одной колонны по маршруту Шуша – Красный базар – Каджар и одной в обратном направлении», – отмечается в сообщении.

В военном ведомстве подчеркнули, что на 27 наблюдательных постах российские миротворцы круглосуточно осуществляют контроль ситуации и следят за соблюдением режима прекращения огня. Военнослужащими ВС РФ также обеспечивается безопасное перемещение граждан и восстановление объектов инфраструктуры.

Ранее стало известно, что переговоры по Нагорному Карабаху с президентом России Владимиром Путиным прошли эффективно. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.