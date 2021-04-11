Индийский аналитик объяснил, почему России не нужен сверхзвуковой МиГ-41

Нью-Дели, 11 апреля. Россия не нуждается в сверхзвуковом перспективном авиационном комплексе дальней авиации ПАК ДА, уже существующих вооружений ей достаточно для противодействия противнику.

Так индийский военный эксперт Прийеш Мишра охарактеризовал возможности самолета проекта ПАК ДА — МиГ-41. По его мнению, придавать перспективному универсальному самолету подобные характеристики не нужно, поскольку разработка и так будет оснащена гиперзвуковыми ракетами большой дальности, пишет «Военное обозрение».

Пока что у России нет конкурентов в области разработки гиперзвуковых снарядов, и кроме того, ни у одной из стран пока нет средств эффективного противодействия гиперзвуковой ракете.

«Самолету будет достаточно незамеченным для радаров противника подойти на дистанцию пуска, чтобы потом, используя гиперзвуковые крылатые ракеты, поразить цели на земле или на море», — заметил Мишра.

Вероятно, что на этом арсенал МиГ-41 не ограничится, и кроме гиперзвуковых ракет он получит возможность брать на борт ядерные боеголовки. Учитывая, что российские специалисты сумели изучить особенности работы радаров армии США и пути их обхода, это по-настоящему грозное оружие. И на этом возможности МиГ-41 не исчерпаны, он также сможет действовать в составе сетецентрической группировки в сопровождении ударных беспилотников, которые смогут бросить вызов почти любой системе противовоздушной обороны.

Тем временем военный обозреватель Андрей Коц заявил, что перспективный стелс-бомбардировщик ПАК ДА станет главным конкурентом разрабатываемого в США B-21 Raider.