Суд назначил домашний арест экс-министру строительства Архангельской области Яковлеву

Архангельск, 11 апреля. Бывшего министра строительства в Архангельской области Михаила Яковлева отправили под домашний арест на два месяца за злоупотребление должностными полномочиями.

Меру пресечения чиновнику избрал Ломоносовский районный суд. Мужчина является фигурантом дела о превышении должностных полномочий, также ему вменяют вину в причинении ущерба бюджету более чем на 4,5 млн рублей.

При избрании меры пресечения судья учитывал, что он ранее не был судим, а также дал признательные показания. Под домашним арестом он пробудет до июня.

ФАН ранее сообщал, что по решению суда из-за уголовных дел о хранении боеприпасов, а также о вымогательстве досрочно лишился своих полномочий мэр Майкопа Андрей Гетманов.