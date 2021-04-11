Истории о Гагарине, Армстронге и «Аполлоне-13»: топ-10 лучших фильмов про космос

В честь Дня космонавтики рассказываем о лучших фильмах про космос, благодаря которым вы больше узнаете о покорителях звездных просторов. ФАН собрал рейтинг из 10 лучших картин на космическую тематику.

«Интерстеллар»

Культовый фильм режиссера Кристофера Нолана с Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй в главных ролях, занимающий 4-е место в списке лучших фильмов всех времен и народов по версии крупнейшего интернет-сервиса о кино «Кинопоиск». Фантастический эпос про задыхающуюся Землю, космические полеты и парадоксы времени. Кинокартина была удостоена статуэтки «Оскар» за спецэффекты.

«Гравитация»

Еще один фильм, без которого сложно представить любую космическую подборку. Невероятным Сандре Буллок и Джорджу Клуни как нельзя лучше удалось передать атмосферу фантастического триллера, раскрывающего нешуточную опасность космического приключения. «Гравитация» Альфонсо Куарона была номинирована на престижную кинопремию «Оскар» в 10 категориях, из которых сумела выиграть 7 статуэток, в том числе за лучшую работу режиссера, оператора, за лучшие спецэффекты и лучший монтаж.

«Человек на Луне»

Качественная биография американского астронавта Нила Армстронга от режиссера фильма «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла, выигравшая «Оскар» в номинации «лучшие визуальные эффекты». В образе Армстронга перед зрителями предстает талантливый Райан Гослинг. В сюжете биографической драмы — история смельчака Нила, участвовавшего в знаковой экспедиции корабля «Аполлон-11» и совершившего важный шаг, который стал огромным скачком для всего человечества.

«2001 год: Космическая одиссея»

Грандиозная космическая лента от легендарного режиссера Стэнли Кубрика, отображающая определенную веху в эволюции человечества. Актуальная, не стареющая классика, снятая в далеком 1968 году, поражающая своей красотой и современностью. Отлично проработаны сцены космоса, космического корабля и фантастических персонажей, которые не вызывают привкуса искусственности. Это кино хоть и является неоценимым вкладом в историю кинематографа, но в свое время завоевало только одну заветную статуэтку премии «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.

«Солярис»

Гениальная советская фантастическая драма режиссера Андрея Тарковского о силе космоса и об искушении любовью. По сюжету ученый Крис Кельвин прибывает на космическую станцию, чтобы разгадать тайну планеты Солярис, полностью покрытой водой. Крис замечает странности и понимает, что уцелевшие на станции специалисты сходят с ума, но и ему всюду начинает мерещиться его покойная любимая жена, некогда ушедшая из жизни по своей воли.

«Аполлон-13»

Тот самый «Хьюстон, у нас проблемы». Драматичная история неудачной лунной миссии корабля «Аполлон-13» с Томом Хэнксом, Биллом Пэкстоном, Кевином Бейконом и Гэри Синизом. В 1970 «Аполлон-13» должен был стать третьим космическим кораблем, который доставил бы астронавтов на Луну. Однако уже на подлете к цели на корабле произошла серьезная авария, которая не только поставила крест на высадке, но и создала угрозу жизни экипажа. Один из самых тревожных моментов за все время освоения космоса. Фильм Рона Ховарда — обладатель двух «Оскаров» за лучшие звук и монтаж.

«Пекло»

Научно-фантастический триллер со звездой культового сериала «Острые козырьки» — британским актером Киллианом Мерфи о попытках землян вернуть к жизни страдающее, гаснущее Солнце. Действие фильма разворачивается в 2057 году. Главное светило погибает, и человечество оказывается на грани вымирания. Последняя надежда планеты Земля связана с «Икаром 2» — космическим кораблем, экипаж которого состоит из восьми мужчин и женщин во главе с капитаном Канэдой. Их миссия — доставить ядерный заряд, с помощью которого предполагается повторно воспламенить гаснущее Солнце.

«Октябрьское небо»

Реальная история об американском школьнике, которого впечатлили космические подвиги Советского Союза. В 1957 году произошло событие эпохального значения для всего мира, тогда СССР впервые в истории человечества запустил на земную орбиту первый спутник. Запуск советской ракеты произвел неизгладимое впечатление на подростка из небольшого шахтерского городка, который решил во что бы то ни стало запустить свою пусть маленькую, но ракету и связать свою жизнь с космосом. Юноша готов сделать невозможное ради осуществления своей невероятной мечты. Невероятная, вдохновляющая история инженера NASA Хомера Хикэма.

«Время первых»

День космонавтики — идеальное время, чтобы посмотреть отечественную драму о героизме советских космонавтов, совершавших подвиги во время обострившегося противостояния двух сверхдержав — СССР и США. Действие фильма разворачивается в 1960-е годы, во время холодной войны. Советский Союз и Соединенные Штаты сражаются за лидерство в ожесточенной космической гонке. СССР готовится к выходу человека в открытый космос, но за две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет, ведь соперник не дремлет. Опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов на благо Родины готовы шагнуть в неизвестность, но никто из них и не предполагал, что миссия окажется настолько опасной. За основу фильма была взята реальная история о первом в истории выходе человека в открытый космос, который совершил Алексей Леонов с корабля «Восход-2».

«Гагарин. Первый в космосе»

Первый биографический фильм о первом космонавте в истории Юрии Гагарине, получивший одобрение от всех членов семьи легендарного летчика. Кинокартина посвящена первым шагам человечества на пути освоения космоса и непосредственно национальному герою Юрию Алексеевичу. Основной лейтмотив — борьба за право быть первым: соревнование в первом отряде космонавтов; конкуренция технологий в ракетостроении; противостояние сверхдержав — СССР и США