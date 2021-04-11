Аппарат с ядерным буксиром для полетов к Сатурну и Юпитеру разрабатывают в РФ

Москва, 11 апреля. Устройство на ядерной тяге сможет долететь до Сатурна и Юпитера. Разработка аппарата ведется российскими специалистами.

Речь идет об устройстве, которое будет способно пролететь сквозь всю Солнечную систему быстрее американского зонда Voyager. Ему потребовалось 40 лет на изучение дальних космических объектов, рассказал научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.

«Обычным двигателем – это очень долгая дорога, с солнечными маневрами, а вот на такой современной технике можно долететь гораздо быстрее», — поделился ученый.

Директор ИКИ Анатолий Петрукович сообщил, что ученые начали работать над созданием элементов ядерного буксира на основе ТЭМ с установкой мегаваттного класса. Соответствующий проект запустили еще 11 лет назад.

Пресс-служба ракетно-космического центра «Прогресс» ранее заявила, что Россия пока не будет запускать аппарат «Ковчег» с растениями и животными в космос. Реализацию проекта отложили из-за временных технических трудностей.