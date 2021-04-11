Врачи констатировали смерть найденного с пробитой головой краснодарского судьи

Краснодар, 11 апреля. Управление Судебного департамента сообщило о смерти зампреда Прикубанского районного суда Игорь Мищенко. Работник юстиции скончался в краснодарской больнице.

В медучреждение он поступил с пробитой головой. Почти неделю врачи боролись за его жизнь.

Пострадавший был обнаружен в своей квартире. Изначально высказывались предположения о том, что судья мог пострадать из-за профессиональной деятельности. Он входил в региональный состав служителей Фемиды и мог снимать коллег с должности, назначать, согласовывать решение о начале уголовного преследования в отношении них. Его привлекли к судебной работе несмотря на то, что он был в отставке.

Жена покойного ранее поясняла, что травма мужа — результат несчастного случая. По ее словам, супруг поскользнулся в ванной и ударился. Правоохранители не стали проводить проверку, сообщал ФАН.