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Доказано положительное влияние горького шоколада на мозг пожилых людей

Доказано положительное влияние горького шоколада на мозг пожилых людей

Москва, 11 апреля. Горький шоколад не только может стать полезным десертом, но и оказать положительное влияние на здоровье человека, заявили ученые на основе проведенных исследований.

Порядка 50 тыс. человек в возрасте 50–64 лет приняли участие в тестах специалистов. Добровольцы употребляли по 30 граммов горького шоколада шесть раз в неделю в течение месяца. По окончании эксперимента участники продемонстрировали улучшение познавательных способностей, отметили исследователи.

Употребление полезного лакомства принесло свои плоды и в эксперименте со спортсменами. Всего 10 граммов продукта в день стимулировали повышенную выносливость и скорость проката у велосипедистов. Горький шоколад также рекомендуется к употреблению людям с диабетом.

Горький шоколад, зеленый чай, виноград, какао способны подавлять распространение коронавируса в организме человека, заявили американские ученые. Содержащиеся в этих продуктах вещества способны снизить скорость этого процесса в организме на 50%.

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