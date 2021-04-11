Американские эксперты рассказали о смертоносном преимуществе России в Тихом океане

Вашингтон, 11 апреля. Российский ядерный беспилотник «Посейдон» станет серьезной проблемой для Военно-морских сил США в Тихом океане. К такому выводу пришли эксперты американского издания 19FortyFive.

Аналитики напомнили, что российская атомная подводная лодка «Белгород», которая является носителем подводного беспилотника «Посейдон», будет нести службу в составе Тихоокеанского флота ВМФ РФ. Эксперты отмечают, что точные характеристики подлодки «Белгород» засекречены, оданко можно предположить, что она является продвинутой версией субмарины проекта 949А «Антей», передает «ПолитРоссия».

«Белгород» будет оснащен мощным оружием, среди которого беспилотный подводный аппарат «Посейдон», способный обеспечить смертоносное преимущество России в Тихом океане. Появление этой уникальной торпеды, которая может быть оснащена как обычными, так и ядерными боеголовками, впервые анонсировал президент России Владимир Путин весной 2018 года.

«По имеющимся данным, беспилотник «Посейдон» обладает межконтинентальной дальностью действия и может перемещаться на глубине свыше тысячи метров.Эта торпеда способна разрушить инфраструктуру противника, включая портовые сооружения и военно-морские базы, а также уничтожить авианосные ударные группы и другие цели», — говорится в публикации.

Ранее в Минобороны РФ ранее сообщили о старте контрольной проверки сил ПВО ВМФ России в Арктике. Также запущен атомный реактор на подлодке «Белгород», которая станет носителем беспилотников «Посейдон».