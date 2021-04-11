Виктор Гончаренко проиграл в дебютном матче во главе «Краснодара»

Тула, 11 апреля. Дебютный матч Виктора Гончаренко на посту главного тренера футбольного клуба «Краснодар» завершился для специалиста неудачей.

В поединке 25-го тура Российской премьер-лиги его новая команда играла в гостях против «Арсенала» и уступила 0:1. Единственный гол забил сербский легионер арсенальцев Горан Чаушич. Тула нынешней весной стала совершенно несчастливой для Гончаренко. В марте, когда специалист еще возглавлял ЦСКА, он уступил тут 1:2. Спустя месяц тренер потерпел новое поражение. При этом «Арсенал» на весеннем этапе чемпионата смог набрать очки только в играх с клубами, которые возглавлял Виктор Гончаренко.

«Отношение ребят, психология победителей, которая есть в команде, на высоком уровне. Надо просто остановить ту негативную ситуацию, которая сложилась. Игроки всеми силами стараются это сделать. У «Краснодара» хорошо привит атакующий стиль», — оценил Гончаренко состояние подопечных на послематчевой пресс-конференции в Туле.

Ранее ФАН сообщал, что пост наставника краснодарского клуба покинул Мурад Мусаев.