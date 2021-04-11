Ирано-корейская дипломатия: как Тегеран добивается разморозки своих иностранных счетов

Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн прибыл в Тегеран на трехдневные переговоры. Событие имеет большое значение для дальнейших отношений двух стран, поскольку Сеул на протяжении нескольких лет удерживает в своих банках не менее 7 млрд долларов, принадлежащих Ирану. Ожидается, что денежные средства станут центральной темой предстоящих переговоров.

В Тегеране южнокорейский премьер встретится с президентом Ирана Хасаном Роухани, главой парламента Мухаммадом Багером Галибафом, советником верховного лидера Али Лариджани и первым вице-президентом Эсхаком Джахангири.

Почему южнокорейский министр приехал в Тегеран только сейчас и чего ожидать от его визита — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Иранские деньги в Корее

Причиной заморозки иранских денежных средств стала опасность новых санкций со стороны США: Вашингтон пригрозил другим странам введением ограничений за сотрудничество с Тегераном. Деньги же на корейских счетах — это в основном доходы от экспорта иранской нефти.

Власти Ирана неоднократно выступали с требованием о разморозке своих капиталов и угрожали Сеулу судебным разбирательством в случае невыполнения данного требования. Однако это ни к чему не привело. Не помогли даже сообщения о том, что средства необходимы Исламской Республике на покупку медицинского оборудования и медикаментов для борьбы с пандемией COVID-19.

via @PerilofAfrica South Korea responds angrily to Iran threats over frozen assets: Seoul has summoned Iran's ambassador to South Korea and lodged a protest over Tehran's threat to take legal action over the freezing of Iranian assets in South Korean… https://t.co/4HgXT7615X pic.twitter.com/13nzwhHLhy — Martha Leah Nangalama (@mlnangalama) July 23, 2020

Корейское судно

В январе 2021 года подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана захватило южнокорейское торговое судно MT Hankuk Chemi. По словам представителей Тегерана, танкер загрязнял воды Персидского залива химическими веществами.

???? تصاویر هوایی از کشتی کره‌ای؛ دقایقی قبل از توقیف#توقيف_كشتی pic.twitter.com/sCOvRIEu14 — خبرگزاری تسنیم ???????? (@Tasnimnews_Fa) January 4, 2021

Есть основания полагать, что корабль хотели использовать как рычаг давления на южнокорейское руководство. И сделать это, похоже, удалось.

В конце февраля после встречи в Тегеране с послом Южной Кореи Рю Чжон Хеном глава Центрального банка Ирана Абдель Насер Хеммати объявил, что Сеул согласился отдать иранцам часть их денег. Тогда речь шла о миллиарде долларов. Между тем транзакция так и не была проведена.

#Iran's Central Bank governor: Iranian Central Bank has $7B in #SouthKorea. At the first stage they will pay us at least $1B. We've started extensive negotiations with #Oman, South Korea, #Iraq & #Japan. The atmosphere is much better now. It looks like this will happen gradually. pic.twitter.com/1hESv44x7u — Abas Aslani (@AbasAslani) February 24, 2021

Несмотря на все требования Сеула о немедленном освобождении MT Hankuk Chemi, это произошло только 9 апреля. Всего через два дня после этого события в Иран на переговоры прибыл лично премьер-министр Южной Кореи. Это обстоятельство дает основание предполагать возможность достижения договоренностей.

#Iran frees SouthKorea tanker seized in January https://t.co/CCyWENKgt3 — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) April 11, 2021

Новая встреча

Несмотря на то, что возглавляемая Джо Байденом новая администрация США придерживается более мягкой линии в отношении Ирана, закон об антииранских ограничениях все еще действует. А потому другие государства могут попасть под санкции в случае сотрудничества с Тегераном.

Как уже ранее заявляли в Южной Корее, деньги должны быть переданы Ирану только после одобрения Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Не исключено, что судьба этих средств может зависеть от продвижения в восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) об ограничении ядерной программы Ирана.

На это же указывают и заявления южнокорейского премьера: в ходе встречи с Эсхаком Джахангири он выразил надежду на дальнейшее расширение сотрудничества с Ираном, однако оговорился, что шаги в этом направлении будут предприниматься только после возвращения к ядерной сделке.

Примечательно, что в первый же день переговоров в Вене Тегерану предлагали выдать миллиард долларов с его иностранных счетов в обмен на ограничение обогащения урана на уровне не выше 20%. Это именно та сумма, которую иранцы пока не получили по прежним соглашениям с корейцами.

Впрочем, прибытие в Тегеран непосредственно премьер-министра Республики Корея может говорить о возможном увеличении денег, которые согласятся выдать Ирану в обход санкций.

По крайней мере в ходе встречи с иранским вице-президентом Чон Се Гюн подчеркнул, что заморозка активов Исламской Республики серьезно подорвала позиции Кореи на международной арене. Министр отметил, что Сеул планирует компенсировать нанесенный вред.