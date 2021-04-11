Мода не стоит на месте, и это уже всем давно известно. Еще несколько лет назад в моде были яркие «инстаграмные» макияжи, а сейчас каждая девушка стремится сделать невидимый мейкап. Хайлайтеры, помады, румяна и айлайнеры — каждый год мы ищем своих фаворитов с улучшенной формулой. Чем же современные модницы корректируют форму бровей? Конечно же карандашами! Некоторые средства сейчас выпускаются в очень любопытных форматах, они зачастую превосходят по результату своих предков. Давайте разбираться, как выбрать хороший карандаш для бровей, какими характеристиками он должен обладать, на что обратить внимание при покупке. Кроме того, мы составим рейтинг самых лучших карандашей для бровей в 2021 году.

Виды карандашей для бровей

Если речь заходит о макияже бровей, то первым делом в голову всегда приходит карандаш. Он позволяет быстро скорректировать форму бровей, придать им яркость и устранить существующие недостатки. Несколько штрихов, растушевка — и вуаля, красота готова.

Для идеального результата важно подобрать карандаш именно под себя. Всего бывает несколько видов карандашей для бровей:

стандартные — всем известный формат, который затачивается при помощи специальной косметической точилки по мере использования;

механические — они устроены немного иначе. Подтачивать их не надо, поскольку грифель выдвигается при повороте основания.

Да, второй вид более удобен в использовании, однако современные красавицы все равно отдают предпочтение первому, привычному.

Почему? Во-первых, грифель таких карандашей надежно защищен деревянной оболочкой, а во-вторых, средства, как правило, в таких карандашах больше, а значит, и хватает его на более долгое время. Мы уже не говорим про богатую цветовую палитру и твердость грифеля, что тоже весьма важно.

Производители не стоят на месте и стараются делать устройство карандашей более функциональным. Одни добавляют в них мягкие спонжики для растушевки и заполнения пустот в бровях, в других можно найти щеточки для расчесывания и даже гель для укладки. В упаковке с некоторыми карандашами иногда встречается и специальный маркер, с помощью которого можно дополнительно прорисовать отдельные волоски.

Обращайте внимание на состав

На что мы обращаем внимание при покупке карандаша для бровей? Вы скажете, что на цвет. Конечно, вы безусловно правы, но не только цвет здесь играет важную роль. Кроме него нужно обязательно обращать внимание на состав косметического средства.

Для начала хотим повториться, что карандаши для бровей должны быть твердыми. Если грифель будет очень мягким, то о волосковой технике прорисовки можно забыть — при соприкосновении с кожей карандаш начнет буквально таять, оставляя после себя жирную линию. В итоге нарисованные брови размажутся по всему лицу и будут выглядеть неопрятно. Если вы хотите сделать максимально натуральные брови, то покупайте карандаши без масел в составе. Лучше всего перед приобретением опробовать твердость карандаша на руке.

Не стоит отворачиваться от гелевых карандашей или таких же косметических средств с маслами, ведь они лежат на полках косметических магазинов не просто так. Дело в том, что после нанесения такого слегка липкого косметического средства удобно дополнять макияж рассыпчатыми текстурами. Так что после подобного карандаша можно смело пользоваться специальными тенями для бровей и не бояться, что они спустя час окажутся у вас под глазами. Но тут главное не перебарщивать! Помните, что в моде натуральность.

Обратите внимание на слюду, ее в составе быть не должно. Нет, она безвредная, просто этот компонент придает блеск, который бровям не нужен. Мы советуем проверять цвет карандашей на руке и отдавать предпочтение матовым косметическим средствам.

Выбираем оттенок карандаша для бровей

К подбору оттенков всех косметических средств стоит подходить с умом. В первую очередь нужно ориентироваться на цвет волос.

Брюнеткам можно подобрать коричневый карандаш с холодным оттенком. Только сразу отметим, что не стоит приобретать черные карандаши, поскольку они сразу же делают образ грубым и хищным.

Рыжим девушкам можно выбрать цвет чуть темнее или светлее их основного оттенка волос, но подтон обязательно должен быть теплым.

Шатенкам лучше искать карандаш для бровей с пепельным оттенком.

Блондинкам и русым лучше остановить свой выбор на серых или коричневых оттенках карандашей, которые подчеркнут светлый цвет глаз и при это не будут сильно выделять брови. Всего в меру.

Также в подборе оттенка поможет знание своего цветотипа. Зима, весна, лето, осень — в данном случае это не времена года, а названия цветотипов. Для каждого из них характерны особые черты. Узнать свой цветотип можно в любом косметическом магазине, где есть стенд со всеми перечисленными оттенками кожи. Каждый из них соответствует определенной группе. Как только вы поймете, что подходит именно вам, смело ступайте выбирать карандаш для бровей.

Красим брови правильно

Казалось бы, что сложного в процессе коррекции бровей при помощи карандаша? Одна линия, вторая — и готово. Вот только после такого колдовства вряд ли на лице появится что-то дельное и красивое. Мейкап — это искусство. Если вы хотите получить красивые, аккуратные и при этом натурально выглядящие брови, то воспользуйтесь нашими советами.

Разберем пошаговую инструкцию, как красить брови при помощи карандаша.

Берем чистую щеточку и тщательно расчесываем брови по направлению вверх. Если в упаковке карандаша такой щетки нет, то подойдет и щеточка с искусственной щетиной от старой туши. Только заранее промойте ее, чтобы не окрасить брови. Далее в бой вступает карандаш, которым нужно провести тонкую линию по нижней границе брови. При этом будьте предельно аккуратны, поскольку нарисованная линия должна точно повторять контур брови. И лайфхак для тех, у кого не получаются симметричные брови: попробуйте прокрашивать их параллельно друг с другом. Нарисовали нижнюю линию на правой брови — сразу же приступайте к прорисовке линии и на левой. После этого волоски той же щеточкой необходимо зачесать вниз, чтобы точно так же прорисовать верхнюю границу брови. Старайтесь сильно не давить на щеточку, чтобы не размазать карандаш на веко. Начинается самое интересное — прорисовка отдельных волосков в местах, где их, по вашему мнению, не хватает. Обязательно ориентируйтесь на линию роста соседних волосков, так у вас получится максимально натуральный эффект. При необходимости карандаш можно подтушевать маленьким спонжем или плотной кистью. Начало брови не должно быть четко прорисованным, поэтому тщательно растушуйте пигмент в этом месте и добавьте несколько четко прорисованных волосков. Цветовой переход к середине брови должен быть плавным. Далее брови нужно закрепить специальным гелем, чтобы они не потеряли свою форму, а в пигменте не появилось проплешин. Нижнюю границу брови нужно подчистить плоской кистью с небольшим количеством консилера — так вы визуально приподнимите веко и придадите макияжу аккуратный вид.

Как оказалось, все довольно-таки просто и совсем не страшно. Советуем вам потренироваться и несколько раз сделать макияж бровей при помощи карандаша. Мы уверены, что у вас все получится!

Топ-6 карандашей для бровей: что модно в 2021 году

Карандаш от Armani High Precision Brow Pencil

У вас жесткие и несговорчивые брови? Тогда вам отлично подойдет этот двусторонний карандаш. На одном конце у него есть щеточка, которая идеально прочесывает волоски и растушевывает пигмент. Всего в палитре три оттенка. Несмотря на это, они идеально подходят девушкам с разным цветом волос и цветотипом, о котором мы говорили ранее. А благодаря тонкому кончику карандаша вы сможете прорисовывать идеально тонкие волоски, придавая бровям дополнительный объем и натуральный вид. Кстати, с этим косметическим средством не страшен ни дождь, ни снег, ведь карандаш водостойкий!

Карандаш Lancome Brow Define Pencil

Еще один прекрасный представитель всем хорошо знакомого люксового бренда. Шесть оттенков в палитре позволяют девушкам выбрать идеальный цвет. Упругая щеточка в комплекте позволяет тщательно расчесывать брови и хорошо тушевать прорисованные линии. Сам грифель у карандаша довольно мягкий, поэтому с ним можно экспериментировать — создать новую форму или же подчеркнуть изящество бровей. Стоит обратить внимание на стойкость — это карандаш с тату-эффектом, смывается он только гидрофильным маслом. А это значит, что волноваться об аккуратности макияжа бровей в течение дня не придется.

Карандаш Vivienne Sabo Brow Arcade



Механический бюджетный карандаш для бровей, который прекрасно справляется с волосковой прорисовкой и не оставляет равнодушной ни одну красавицу. Благодаря плотному пигменту и мягкому грифелю цвет можно наслаивать и делать более насыщенным. Выкручивающегося грифеля хватает довольно надолго, а спиралевидная щеточка прекрасно прочесывает брови и убирает излишки пигмента. Отличное сочетание цены и качества.



Карандаш NYX Micro Brow Pencil





Если вам нужно хорошее, яркое и стойкое средство для бровей, то в этом карандаше сочетаются все ранее перечисленные качества. Плотная текстура с ярким пигментом быстро и качественно корректирует брови, а ультратонкий грифель помогает сделать их максимально натуральными. Кроме того, стоит обратить внимание на огромную цветовую палитру, в которой каждая современная модница найдет что-то для себя. Карандаш оснащен щеточкой для расчесывания бровей и растушевки пигмента, что очень удобно.

Карандаш Maybelline Brow Precise

Это двусторонний карандаш, который сейчас представлен в магазинах в трех цветовых решениях. Оттенки подойдут и блондинкам, и девушкам с русыми волосами, и брюнеткам. Одним словом, каждая сможет найти что-то для себя. Тонкий выдвигающийся грифель прекрасно прорисовывает волоски и отлично справляется с заполнением пустот в бровях, а встроенная на другом конце карандаша щеточка позволяет мягко растушевать пигмент. К тому же карандаш очень стойкий, а значит, мейкап без проблем продержится весь день.

Карандаш Oriflame Giordani Gold

Прекрасный карандаш без каких-либо излишеств. Мягкий и бархатистый грифель идеально прорисовывает волоски и позволяет создавать тончайшие линии. Щеточка на другом конце косметического средства хорошо тушует прорисовку бровей и причесывает каждый волосок. Кроме того, в состав включен витамин Е, который ухаживает за бровями, делая их густыми и блестящими.