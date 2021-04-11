В наши дни консерванты, различные добавки и красители встречаются везде — в еде, упаковке для продуктов, одежды и, конечно же, в косметике. Причем не пользоваться косметическими средствами совсем не получается, поскольку сухой воздух, перепады температур и воздействие жесткой воды придают нашей коже, мягко говоря, не самый лучший вид. Также в этом случае огромную роль играет гормональный фон. Следствием всего этого зачастую становятся аллергические высыпания и акне на лице. Однако проблемы с кожей не запрещают использовать декоративную косметику, поэтому сегодня мы решили поговорить с вами о том, как выбрать тональный крем для проблемной кожи. Мы не только изучим все нюансы, но и составим рейтинг самых лучших средств, которые уж точно вам не навредят.

Признаки проблемной кожи

Начнем с того, как можно легко определить, что у вас проблемная кожа, которая требует особого ухода. Для этого не обязательно обращаться к косметологу, достаточно просто понаблюдать за состоянием своего лица в течение некоторого времени. Мы перечислим основные признаки проблемной кожи, которые встречаются чаще всего:

• воспаления — их легко заметить даже невооруженным глазом. Под эту категорию попадают не только красные прыщики, но и ненавистные черные точки, а также подкожные прыщи. Воспаления могут проявляться не только на лице, но и на шее, спине или руках. На такие признаки стоит сразу обратить внимание и посетить врача, но если же воспаления начали зудеть или же вовсе болеть, то к специалисту необходимо наведаться в срочном порядке. Чем быстрее доктор выявит причину высыпаний, тем легче и быстрее пройдет лечение;

• чувствительность — такая кожа оказывает активное сопротивление появлению воспалений на поверхности. Из-за этого она бывает очень сухой или чрезмерно жирной. Обладатели такой кожи могут жаловаться на шелушение и мелкие ранки, появляющиеся во время морозов, или же на расширенные поры, которые наблюдаются в теплое время года. Причем чувствительная кожа реагирует на множество факторов: пища, качество воды, солнечные лучи и даже свет от экранов гаджетов. Если пренебречь правильным уходом, то все — «красивый» красный прыщ по центру лба и жирный блеск в Т-зоне обеспечены;

• постакне — это явление свойственно коже, которую долгое время лечили от прыщей. Это рубцы, небольшие шрамы, потемневшие участки кожи с измененным рельефом, где ранее наблюдались воспаления. Все эти проявления доставляют людям очень много дискомфорта и сильно занижают самооценку;

• сосудистые звездочки — очень часто специалисты говорят своим пациентам, что с этими образованиями можно ничего не делать, поскольку они не угрожают здоровью. Однако на эстетику, согласитесь, это влияет. Люди зачастую жалуются, что их лицо выглядит небрежно, из-за чего вновь появляется масса комплексов;

• сухость — ее можно выделить в отдельную категорию, поскольку шелушения, трещины и постоянная стянутость приводят к преждевременному старению кожи и появлению глубоких морщин. Поэтому здесь очень важно подобрать правильный уход и корректировать режим питания, чтобы кожа могла насыщаться всеми необходимыми микроэлементами, поддерживающими ее упругость и естественный водный баланс;

• пигментация — беспокоиться стоит в том случае, если пигментные пятна покрыли больше половины кожи лица. Обратите внимание, мы говорим именно о больших пигментных пятнах, а не о веснушках! Но современная мода диктует свои правила, поэтому многие обладательницы веснушек очень хотят спрятать их или удалить вовсе.

Как вы поняли, проблем с кожей может быть масса. Однако все хотят быть красивыми и привлекательными, как девушки с обложек глянцевых журналов. Поэтому скрыть все несовершенства кожи помогает декоративная косметика. Осталось только подобрать подходящее тональное средство и научиться верно его наносить.

Подбираем тональный крем для проблемной кожи

Многие девушки ошибочно считают, что тональный крем должен подходить исключительно по оттенку. Однако это далеко не так, поскольку средство, которое вы наносите на лицо, должно также подходить вашему типу кожи по составу. Поэтому прежде чем протягивать руки к косметическому средству с самым плотным покрытием, лучше изучить существующие правила.

Девушки с жирной кожей, на которой зачастую появляются прыщики, как правило, хотят немного «подсушить» воспаления. Но вместо того чтобы выбрать средство с легкой текстурой, которое быстро высушит нужный участок и не навредит, они предпочитают покупать плотные, густые и сильно матирующие тональные кремы. Эти средства буквально «схватываются» на коже, застывают и благодаря содержащимся в них абсорбентам начинают впитывать излишки кожного сала. Некоторые кремы действуют по другой схеме — они закупоривают поры и не дают выходить кожным выделениям. Из-за этого мало того, что макияж смотрится небрежно, так еще и появляются новые воспаленные участки на коже. В итоге чем больше мажем тональный крем, тем больше возникает от этого проблем. Как можно решить эту проблему? Очень просто — надо сделать выбор в пользу легкой тональной основы, которая будет не только подсушивать некоторые участки кожи, но и насыщать кожу влагой. Да, даже жирную кожу нужно увлажнять.

Следующий тип — нормальная и комбинированная кожа. Этому типу лучше подбирать матовый тональный крем на водной основе. Благодаря текстуре, которая засыхает в течение нескольких минут, средство можно без проблем растушевать по всему лицу и избежать образования некрасивых пятен и проплешин. А водная основа поможет поддержать естественный pH-баланс кожи и воспрепятствует появлению ненавистного жирного блеска в Т-зоне. Такие тональные кремы можно наносить на лицо и летом — они не лягут полосками.

С сухой кожей будет немного сложнее. Дело в том, что, как правило, она очень чувствительная и тонкая, поэтому и требует особого ухода. Если подобрать тональный крем неправильно, то на лице будут заметны сильные шелушения, кожа будет все время обезвоженной и воспаленной. Поэтому обладательницам такого типа кожи лучше отдать предпочтение маслянистым текстурам, которые придадут макияжу глянцевый или сатиновый финиш. Обычно в состав таких кремов включают увлажняющие и уходовые средства, которые помогают «запереть» влагу и защищают кожу от внешних вредных воздействий. Кроме того, благодаря сияющим микрочастицам в составе крема будет казаться, что кожа светится изнутри. Это очень красиво.

Также при выборе тонального крема есть еще несколько нюансов:

• средства с высоким уровнем укрывистости пигментов подойдут только тем, кто хочет замаскировать пигментные пятна или постакне. Рельеф, увы, при помощи них изменить будет уже нельзя. В этом случае лучше обращаться за помощью к косметологу;

• тем, кто находится в процессе лечения акне, лучше выбирать легкие средства из лечебных косметических линеек. Кроме того, необходимо подобрать консилер, которым можно будет прорабатывать покраснения поверх тональной основы. При помощи такого косметического трюка вы сможете отвлечь внимание с воспалений на чистые и здоровые участки кожи;

• тональный крем для молодой кожи должен обладать текстурой вуали, которая слегка обволакивает лицо, не нанося при этом вред ни здоровым, ни воспаленным участкам. Подростки особо сильно переживают по поводу возникающих воспалений, пытаясь замазать свое лицо средствами, похожими на «штукатурку». Это и есть главная ошибка при подборе тонального средства для молодой кожи.

Конечно же, подбор оттенка. Для многих этот процесс становится настоящей пыткой, поскольку в магазине они видят одно, а на деле цвет лица получается либо слишком темным, либо чрезмерно светлым. Вот несколько советов, как нужно подирать цвет тонального крема:

• косметическое средство на пробу нужно наносить только на нижнюю челюсть, на место ближе к шее. Если оттенок средства и кожи совпадают, тогда тональный крем можно смело покупать, если же нет, положите его обратно на прилавок;

• не стоит пытаться придать себе загорелый вид при помощи тонального крема — это осталось в далеких 2000-х;

• не стоит тестировать тональный крем на руке — там всегда кожа светлее. Поэтому вы рискуете купить слишком белый продукт;

• после тестирования тонального крема не торопитесь его покупать. Походите с ним как минимум 30 минут, поскольку некоторые средства окисляются на коже и приобретают более темный оттенок.

Как мы говорили ранее, при выборе тональной основы весьма важно обращать внимание не только на цвет и ее плотность, но и на то, что в составе косметического средства. От него зависит все: насколько хорошо косметическое средство в течение дня будет держаться и какое влияние оно будет оказывать на здоровье кожи лица. Да, в наше время очень много косметических средств включают в себя уход и не вредят коже, однако бывают и исключения. Поэтому всегда стоит обращать внимание, есть ли в косметическом средстве какие-либо ухаживающие и антибактериальные компоненты.

Как правильно нанести тональный крем

Чтобы тональный крем прекрасно смотрелся на лице, очень важно его правильно нанести. Для начала нужно выбрать, что вам нужно:

• если хочется в итоге получить плотное покрытие, скрывающее недостатки, то в таком случае предпочтение лучше отдать кистям;

• если нужна «тонкая вуаль» из тонального крема, то здесь отлично подойдет увлажненный спонж, вбирающий в себя все излишки косметического средства.

Итак, приступим к процессу нанесения:

Лицо нужно очистить от загрязнений и увлажнить. Для начала необходимо умыться очищающей пенкой, после чего нанести противовоспалительный тоник и дополнить уход кремом, сывороткой или флюидом.

Моем и дезинфицируем руки. Также заранее позаботьтесь о том, чтобы инструменты, которыми вы собираетесь наносить тональную основу, были чистыми.

Приступаем к непосредственному нанесению тонального крема. Если основа водная, то у вас есть несколько минут, чтобы равномерно распределить средство по лицу. Если тональный крем матирующий, то это нужно делать как можно быстрее, иначе «залипших» участков не избежать. В зависимости от того, какой вам нужен результат (прозрачное или, наоборот, плотное покрытие), тональный крем допустимо наносить в несколько слоев.

Даем косметическому средству высохнуть. После чего можно завершать макияж уже привычными для вас средствами. Важный совет: мойте кисти и спонжи после каждого использования, иначе на них заведутся болезнетворные бактерии, которые только усугубят состояние кожи и сделают лечение бесполезным.

Рейтинг тональных кремов для проблемной кожи

После того как мы раскрыли вам нюансы подбора и нанесения тонального крема, предлагаем ознакомиться с рейтингом косметических средств, которые точно подойдут проблемной коже.

Тональный крем Vichy Dermablend 3D

Эта тональная основа была создана для девушек с жирной кожей, на которой очень часто появляются прыщи. Несмотря на то, что текстура средств очень легкая, она отлично маскирует прыщи. Кроме того, при помощи него можно скрыть и надоедливые постакне. В итоге получается матовый и ровный финиш, который безупречно держится на коже в течение 16 часов. У этого тонального крема есть особенность — производителем заявлено, что после 30 дней использования количество воспалений и высыпаний на коже сокращается на 49%. Такой эффект достигается благодаря салициловой кислоте и эперулину в составе.

Корректирующий тональный крем La Roche-Posay Effaclar Duo

Еще один тональный крем, скрывающий прыщи и маскирующий акне. Кроме того, это аптечное средство способно значительно улучшить состояние кожи и действительно ее преобразить. Согласно выводам специалистов из лаборатории производителя, после месяца использования этой тональной основы поры очищаются, поверхность кожи становится ровной и гладкой, а жирный блеск исчезает. поверхность кожи выравнивается, а жирный блеск становится менее заметным. При ежедневном использовании он уменьшает количество прыщей и способствует заживлению воспаленных участков.

Тональный крем Exfoliac Anti-Imperfections от Noreva laboratories

Матирующее тональное средство, которое прекрасно подходит для кожи с воспалениями. Он был создан специально для ухода за жирной и комбинированной проблемной кожей. Этот тональный крем способен выровнять тон лица, скрыть покраснения и надолго придать макияжу стойкий матовый финиш. Кислоты, входящие в состав, помогают бороться с воспалительным процессом на коже и уменьшают количество прыщей. Согласно отзывам покупательниц, спустя некоторое время после использования этого косметического средства, у них действительно уменьшилось количество высыпаний.

Тональный крем L’Orеal Paris Infaillible

Одним из главных достоинств этого тонального крема можно назвать его невесомую текстуру, которая буквально тает на лице, скрывая все недостатки, но при этом не создавая эффекта маски. Косметическое средство практически не ощущается на коже, не закупоривает поры, препятствует возникновению жирного блеска, а также отлично матирует кожу и стойко держится на лице примерно шесть часов. Отличное решение для тех, у кого иногда на коже проявляются небольшие высыпания.

Тональный крем Lancоme Teint Idole Ultra Wear

Это обновленная так всем полюбившейся тональной основы Teint Idole Ultra 24h. На самом деле это отличный бюджетный вариант тонального крема для проблемной кожи. Для начала стоит отметить, что он по-настоящему стойкий, поскольку, согласно отзывам покупателей, он держится на коже порядка 24 часов. Это большой плюс для тех, у кого на коже есть воспаления — их не придется постоянно покрывать дополнительным слоем макияжа. Также нельзя не отметить хорошую укрывистость косметического средства — оно прекрасно маскирует все недостатки кожи, при этом не создавая эффекта «штукатурки» и дискомфорта.

Тональная основа Urban Decay All Nighter

Если переводить название с английского, то дословно получится «на всю ночь». Из этого можно сделать вывод, что тональный крем обладает повышенной стойкостью и уж точно не подведет свою владелицу в самый неподходящий момент. Кроме того, у него очень плотное покрытие, а значит, чтобы перекрыть видимые воспаления, достаточно будет одного слоя. Благодаря водной основе тональный крем очень легко и быстро распределяется по лицу, не «плешивит» и создает ровный и матовый финиш. Да и про жирный блеск с ним можно позабыть, поскольку входящие в состав абсорбенты не позволяют ему проявиться в течение долгого времени.

Тональная основа CLINIQUE Superbalanced

Тональный крем с жидкой формулой, не содержащей масел. В этом косметическом продукте продумано абсолютно все — его формула прекрасно подходит для проблемной кожи, он отлично устраняет жирный блеск, маскирует все существующие несовершенства и при этом хорошо увлажняет кожу и не забивает поры. А благодаря входящим в состав ухаживающим компонентам кожа становится более ухоженной и здоровой.