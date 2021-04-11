Смартфоны LG исчезнут с рынка

Сеул, 11 апреля. Компания LG решила прекратить разработку собственных смартфонов. Такую информацию предоставили в ходе пресс-релиза на официальном сайте с новостями LG Electronics.

Выпуск смартфонов является «невероятно конкурентным сектором», следует из сообщения. Южнокорейский производитель планирует прекратить производство смартфонов до конца июля 2021 года и распределить средства на другие нужды.

LG заявила о намерении покинуть рынок телефонов еще в январе этого года. Согласно оценкам корейских аналитиков, компания потеряла около 4,5 млрд долларов в этом сегменте за последние пять лет. Несмотря на уход с рынка, уже выпущенные гаджеты останутся в магазинах, пользователи будут получать запланированные обновления.

Компания LG анонсировала выход мини-очистителя PuriCare для фильтрации аллергенов из воздуха в начале 2021 года. Такие гаджеты должны стать особенно востребованными на фоне пандемии коронавируса, заявили производители.