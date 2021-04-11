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Баранец раскрыл, как российский «убийца танков» повлиял на американские ПТРК

Баранец раскрыл, как российский «убийца танков» повлиял на американские ПТРК

Москва, 11 апреля. США вынуждены разрабатывать новый противотанковый комплекс, чтобы угнаться за возможностями российского «Корнета», сообщил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Пентагон планирует отказаться от противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) BGM-71 TOW, и заменить их на более эффективное вооружение. Эксперты издания The Drive связали подобное решение с технологическим превосходством российского оружия, пишет «ПолитРоссия». Его максимальная дальность поражения должна превысить десять километров. Планируется поставить их на вооружение до 2032 года.

ПТРК TOW был принят на вооружение еще в 1970-е годы, напомнил Баранец. Данная разработка является морально устаревшей, потому что наведение ракеты осуществляется при помощи размотки кабеля.

«Сегодня BGM-71 TOW – старичок, который уже полвека находится на вооружении армии США и требует замены, потому что в России стали появляться новые противотанковые средства, они очень насторожили американцев», — заметил он.

Соединенные Штаты были впечатлены российскими ПТРК «Корнет». Благодаря своим передовым техническим свойствам и характеристикам он получил неофициальное прозвище «убийца танков». В России существуют и другие противотанковые средства с высокой эффективностью, подчеркнул Баранец.

В Сети ранее появились части доклада о новых российских ПТРК, которые будут поражать бронетехнику сверху.

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