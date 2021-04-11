Израильская стратегия США: зачем Байден отправил главу Пентагона в Тель-Авив

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Израиль на встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром обороны Бени Ганцем.

Анонсируя эту поездку, американские власти сообщили, что в ходе первой рабочей встречи глава Минобороны США обсудит «важность международных отношений в сфере обороны, верность Соединенных Штатов сдерживанию и обороне, равномерному распределению бремени ресурсов ради обеспечения устойчивой трансатлантической безопасности».

???????? #Israel El secretario de Defensa de #EstadosUnidos , Lloyd Austin, inició su primera visita de dos días a Israel en donde se encontró con su homólogo #BennyGantz #Iran #MiddleEast ????????????????????https://t.co/HLfnsANdy5 — Último Cable (@ultimocable) April 11, 2021

Утверждение позиции

По итогам встречи с американским коллегой министр обороны Израиля Бен Ганц отметил намерение продолжить сотрудничество с США, даже несмотря на перспективу возобновления ядерной сделки с Ираном — СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий). Он также выразил надежду на то, что союзники смогут обеспечить безопасность его стране в случае любой кризисной ситуации.

«Израиль рассматривает Соединенные Штаты как полноправного партнера на всех театрах военных действий, и не в последнюю очередь в Иране», — заявил Бенни Ганц на встрече с Остином.

Израиль намерен тесно работать с США, чтобы сделка с Ираном защищала его, заявил министр обороны Израиля Бени Ганц:https://t.co/9NMAFfY9Xj pic.twitter.com/eULkfoCGc1 — ТАСС (@tass_agency) April 11, 2021

Кроме того, израильский министр отметил, что новые договоры должны быть направлены на стабилизацию международной обстановки. При этом он подчеркнул, что Тель-Авив намерен принимать активное участие в работе по обеспечению мира в регионе.

«Мы будем тесно сотрудничать с нашими американскими союзниками, чтобы гарантировать, что любое новое соглашение с Ираном обеспечит жизненно важные интересы мира и Соединенных Штатов, предотвратит опасную гонку вооружений в нашем регионе и защитит государство Израиль», — сказал Ганц.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь акцентировал внимание на том, что его страна не станет связывать себя соглашениями с Ираном. Он назвал сделку только временным ограничением ядерного потенциала Тегерана. По его мнению, СВПД в долгосрочной перспективе проложит путь к получению Ираном атомной бомбы.

Israeli PM @netanyahu: The fight against Iran and its proxies is a huge task. The situation that exists today does not mean that it will be the situation that will exist tomorrow. We have become a world power, a regional power against them. pic.twitter.com/LSvfhPMpXz — Yonat Friling (Frühling) (@Foxyonat) April 11, 2021

Израильские официальные лица уже неоднократно угрожали проведением антииранской военной операции. Она может быть предпринята в том случае, если Тель-Авив сочтет, что дипломатия зашла в тупик.

Сам Остин, тем не менее, в своих выступлениях не стал упоминать конкретно Иран. После переговоров он отметил, что администрация Джо Байдена продолжит обеспечивать «качественное военное превосходство» Израиля на Ближнем Востоке.

«Наши двусторонние отношения с Израилем имеют центральное значение для региональной стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. Во время нашей встречи я подтвердил министру Ганцу, что наша приверженность Израилю прочна и нерушима», — заявил Остин.

Defense Secretary Lloyd Austin stresses U.S. commitment to Israel's security amid growing Iran tensions https://t.co/ghQQwuvmqD — BostonCubanKid ????️????????????????????????️‍???????? (@WaterSolarWind) April 11, 2021

Почему Израиль — первая остановка

Визит в Израиль стал первым в серии зарубежных встреч главы американского военного ведомства. Далее он намерен посетить Германию, Великобританию и штаб-квартиру НАТО в Бельгии.

Тель-Авив стал первой остановкой главы Пентагона не случайно. Для Вашингтона в настоящее время критически важно успокоить Израиль по вопросам региональной безопасности. Для администрации Джо Байдена переговоры о возобновлении ядерной сделки с Ираном являются стратегическим шагом, однако израильская сторона активно выступает против них.

Нетаньяху: сделка с Ираном несет угрозу существованию Израиля pic.twitter.com/ujYxPmuI1P — Антонина Матис (@Amanda_Licata) April 28, 2015

Вряд ли стоит ожидать того, что противодействие Нетаньяху резко изменит планы Байдена, однако ухудшение отношений со своим основным ближневосточным партнером также не входит в интересы Вашингтона.

Активизация дипломатии новой американской администрации в отношении Ирана на данный момент является одним из самых «громких» решений. На старте своей президентской карьеры Байден, вероятно, рассчитывает приобрести статус «миротворца», восстанавливающего связи, разрушенные его предшественником Дональдом Трампом. Тем самым он сможет заработать кредит доверия мировой общественности, который позволит ему успешнее продвигать свою политику.

Именно по этой причине проходящие в настоящее время в Вене непрямые переговоры о возобновлении СВПД так важны для США. Американские и иранские дипломаты договорились о создании рабочих групп, на которые возложат ответственность за подготовку конкретных встречных шагов.

Не исключено, что поездка Остина также была организована для того, чтобы донести до израильского руководства необходимость быть осторожнее в публичных выступлениях. Острые провокационные высказывания со стороны такого союзника США, как Израиль, могут поставить под угрозу те хрупкие дипломатические связи, которые Вашингтон и Тегеран смогли установить на данный момент.

Заявления израильских дипломатов пока говорят о том, что они не станут мешать политике США. Тем не менее Тель-Авив остается насторожен и все еще отстаивает свое право на свободу действий.