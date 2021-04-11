Мессенджеры в России становятся популярнее в качестве канала продаж

Москва, 11 апреля. Рост популярности мессенджеров как канала продаж в России за год стал почти двукратным, следует из результатов исследования «ЮKassa».

Бизнес-отрасль направила клиентам в 2020 году порядка трех млн счетов, и это в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Доля счетов, направленных через мессенджеры, выросла в 1,8 раза — до 51,8%. На электронную почту пришлось 24,7% счетов (в 1,3 раза больше, чем в 2019 году), а на СМС — 23,5% (в 2,4 раза больше).

Чаще всего россияне используют для поиска и приобретения товаров и услуг, консультаций с продавцами и расчетов смартфоны — на них пришлось 76,7% платежей, свидетельствуют подсчеты сервиса «ЮKassa» (входит в экосистему «Сбера»). Для декстопных версий сайтов и приложений показатель составил 22,8%, а для планшетов — 0,5%, пишет портал banki.ru.

Почти 40% от всех направленных россиянам счетов приходится на интернет магазины товаров для дома и сада, одежды и обуви, сувениров и товаров для хобби. Наиболее сильный рост зафиксирован для продавцов продуктов с доставкой, отметил генеральный директор «ЮMoney» Иван Глазачев.

В Национальном рейтинговом агентстве ранее перечислили товары, которые могут подорожать в ближайшие два года.