Транспортная прокуратура начала проверку по факту разлива мазута в Выборге

Санкт-Петербург, 11 апреля. Происшествие на станции Выборг — Товарный заинтересовало Ленинград-Финляндскую транспортную прокуратуру. Надзорное ведомство начало проверку с целью выявления виновных лиц.

Согласно официальным данным, разлив почти трех тонн мазута произошел еще 9 апреля в ходе переливания топлива для нужд котельной депо.

Сейчас на месте инцидента работают сотрудники профильных госструктур. Они ликвидируют последствия разлива нефтепродукта. Надзорное ведомство уже вызвало работников железной дороги для объяснений и дальнейшего установления виновных лиц.

По неофициальным данным, разлив мазута мог произойти из-за плохо подсоединенного к цистерне шланга. В МЧС заверили, что инцидент на станции не несет экологической угрозы, сообщал ФАН.