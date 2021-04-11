«Альтернатива для Германии» выступила за выход ФРГ из состава Евросоюза

Дрезден, 11 апреля. Большая часть делегатов федерального съезда правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» проголосовала за выход ФРГ из состава Евросоюза.

По информации журналистов, во время проведения партийного съезда, состоявшегося в Дрездене, резолюцию о Dexit поддержали более 550 делегатов.

«Мы считаем необходимым выход Германии из Европейского союза и основание нового европейского экономического сообщества, преследующего общие интересы», — сказано в тексте документа.

Однако не все политики Германии разделяют такую позицию. Немецкий парламентарий Александер граф Ламбсдорфф считает, что Dexit может стать «концом ЕС».

Как стало известно ранее, Евросоюз через суд накажет Лондон за нарушения при Brexit.